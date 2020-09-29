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Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 14:04
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Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19

Однак не всі громадяни іноземних країн будуть змушені пред’являти страховий поліс.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, що в Україну пускатимуть іноземців, якщо ті матимуть страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19. Поліс має покрити витрати на обсервацію і лікування, якщо така необхідність виникне.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну. Також наголошується, що страховий поліс має поширюватися на весь термін перебування іноземця в країні. Відповідний документ повинна видавати українська компанія, або компанія, яка має представництво в Україні.

Тим не менше, у Кабміні визначили категорії громадян, яким оформляти такий поліс не знадобиться. Це іноземці без громадянства, які постійно проживають в Україні, біженці, дипломати чи представники міжнародних місій з сім'ями.

  

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