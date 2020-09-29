В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 13:29

Борги перед працівниками економічно активних підприємств зросли на 0,8% - до 2,2 мільярда гривень.

Новину передає «Преса України».

У Державній службі статистики повідомили, що в серпні 2020 заборгованість підприємств з виплати зарплати зросла на 0,6% у порівнянні з липнем. Станом на 1 вересня вона становить 3,42 мільярда гривень.

У Держстаті уточнили, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств склала 2,198 мільярда гривень. А це на 0,8% більше показника станом на 1 серпня.

Варто зазначити, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованих територій.