В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень

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Борги перед працівниками економічно активних підприємств зросли на 0,8% - до 2,2 мільярда гривень.
Новину передає «Преса України».
У Державній службі статистики повідомили, що в серпні 2020 заборгованість підприємств з виплати зарплати зросла на 0,6% у порівнянні з липнем. Станом на 1 вересня вона становить 3,42 мільярда гривень.
У Держстаті уточнили, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств склала 2,198 мільярда гривень. А це на 0,8% більше показника станом на 1 серпня.
Варто зазначити, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованих територій.
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