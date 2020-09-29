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На ній зобразили все, чим славиться місто та навіть додали зображення житлових новобудов.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НБУ повідомили, що в Україні з’явиться нова пам’ятна монета номіналом 5 гривень. Вона матиме назву «Славетне місто Запоріжжя». У Нацбанку заявили, що Запоріжжя – «одне з найбільших адміністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України, де гармонійно поєднуються природа, промислові гіганти та розмаїття архітектури».
«Саме тут розташований острів Хортиця – унікальний природний комплекс, історичний та духовний центр Запорізького краю», - нагадали в НБУ.
Монета буде містити Державний Герб України, напис «Україна», річку Дніпро, споруду острова Хортиця, герб Запоріжжя, план Олександрівської фортеці, церкву Святого Миколая, та навіть сучасні житлові будівлі. Також присутній напис «Запоріжжя» та гребля ДніпроГЕСу.
13:29: В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень
12:55: Нацбанк готує до випуску пам’ятну монету на честь Запоріжжя
09:55: Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими
08:40: Понад 15 млрд грн українських платників податків піде на вакцину проти коронавірусу
08:06: Комаровський назвав маячнею носіння школярами захисних масок
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