Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 09:55

Про свій план він розповів журналістам.

Новину передає «Преса України».

Голова правління держпідприємства «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив журналістам, що він планує зробити пасажирські перевезення беззбитковими. За його словами, добитися такого результату можна веденням переговорів щодо компенсації вартості проїзду пільговиків.

«[Беззбитковість пасажирських перевезень] в першу чергу буде досягатися укладенням публічних договорів з тими сторонами, які зацікавлені в пасажирських перевезеннях. І щоб це здійснювалося не постфактум, тобто відшкодування за перевезення пільговиків відбувалось через рік після того, як залізниця ці послуги надала», - розповів він.

Володимир Жмак уточнив, що заборгованість по пільговиках у Міносвіти наближається до мільярда гривень. Якщо цей борг вдасться погасити, тоді можна буде говорити про беззбиткові перевезення.