В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 09:16

Кількість нових хворих та померлих демонструє тенденденцію до збільшення.

Новину передає «Преса України».

Станом на 29 вересня в Україні 204 932 підтверджених випадки захворювання на смертоносний китайський вірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 3627 осіб. Найбільше нових випадків у Харківській області – 426, Києві – 416.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 69 людей, у яких був коронавірус. За весь період спостереження за ситуацією в країні померли 4065 людей, у яких виявили вірус. Разом з тим одужати вдалось 88 453 українцям. Кількість пацієнтів, які одужали за минулу добу в РНБО не наводять.