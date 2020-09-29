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В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 09:16
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В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус

Кількість нових хворих та померлих демонструє тенденденцію до збільшення.

Новину передає «Преса України».

Станом на 29 вересня в Україні 204 932 підтверджених випадки захворювання на смертоносний китайський вірус. За минулу добу нових хворих побільшало на  3627 осіб. Найбільше нових випадків у Харківській області – 426, Києві – 416.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 69 людей, у яких був коронавірус. За весь період спостереження за ситуацією в країні померли 4065 людей, у яких виявили вірус. Разом з тим одужати вдалось 88 453 українцям. Кількість пацієнтів, які одужали за минулу добу в РНБО не наводять.

 

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