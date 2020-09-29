В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус

Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими 09:55
Понад 15 млрд грн українських платників податків піде на вакцину проти коронавірусу 08:40
Комаровський назвав маячнею носіння школярами захисних масок 08:06
В МОЗ перерахували інші важливі хвороби, крім коронавірусу 07:34
Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок 14:13
У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30% 13:45
Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі 12:38
Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків 12:13
Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт 11:36
В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19 11:06
В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі 10:29
Взять займ и не пожалеть: что стоит учитывать при выборе кредитора? 10:16
Експерт спростував три версії причини катастрофи Ан-26 09:14
Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі 08:38
Кількість нових хворих та померлих демонструє тенденденцію до збільшення.
Новину передає «Преса України».
Станом на 29 вересня в Україні 204 932 підтверджених випадки захворювання на смертоносний китайський вірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 3627 осіб. Найбільше нових випадків у Харківській області – 426, Києві – 416.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 69 людей, у яких був коронавірус. За весь період спостереження за ситуацією в країні померли 4065 людей, у яких виявили вірус. Разом з тим одужати вдалось 88 453 українцям. Кількість пацієнтів, які одужали за минулу добу в РНБО не наводять.
09:55: Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими
08:40: Понад 15 млрд грн українських платників податків піде на вакцину проти коронавірусу
08:06: Комаровський назвав маячнею носіння школярами захисних масок
07:34: В МОЗ перерахували інші важливі хвороби, крім коронавірусу
14:13: Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.