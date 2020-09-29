Понад 15 млрд грн українських платників податків піде на вакцину проти коронавірусу

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 08:40

Її закуплять в першу чергу для людей з груп ризику.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України повідомили про закладання в проект бюджету на наступний рік чималої суми на вакцину від коронавірусу. Мова йде про 15,08 млрд грн.

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що як і планувалося, в першу чергу вакцину отримають люди з груп ризику.

«Ми заклали відповідні кошти на боротьбу з епідеміями і на заходи, які з цим пов'язані, в тому числі і на вакцинацію. Виходили ми з тієї вартості вакцин, яку нам надали кілька компаній, які перебувають зараз на третій фазі клінічних випробувань. Вакцинація буде проводитися за рахунок держави громадянам, які перебувають у групі ризику: медичні працівники, особи старше 65 років, працівники освітньої сфери, особи з хронічними захворюваннями тощо. Ці категорії населення визначені відповідно до рекомендацій Європейської комісії та Міністерства охорони здоров'я», - розповів Степанов.

У МОЗ також зауважили, що подали бюджетний запит на наступний рік у розмірі 296 млрд грн.