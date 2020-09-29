Комаровський назвав маячнею носіння школярами захисних масок

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 08:06

Лікар запропонував дієвіші заходи безпеки.

Новину передає «Преса України».

Популярна медіа-особо, лікар-педіатр Євген Комаровський розкритикував пропоновані заходи безпеки у школах на тлі пандемії коронавірусу. За його словами, те, що відбувається у школах, а це – носіння масок дітьми, повна маячня.

Також він не вітає опромінення ультрафіолетом класів, а також постійне миття рук. За словами Комаровського, в класах в першу чергу треба організовувати протяги та контролювати температуру й вологість повітря.

«Відстань між дітьми півтора метра, не кричати, підтримувати нормальну температуру, температуру до 22, краще 20. Підтримувати вологість 40-60%. Завжди, коли можна, тримати відкритою кватирку, на перерві миттєво звільняти клас і все провітрювати. І все заняття, які можуть проводитися на свіжому повітрі, повинні проводиться на свіжому повітрі», - додав він.

Також він вважає, що навчання у дві зміни це також хороша ідея.