В МОЗ перерахували інші важливі хвороби, крім коронавірусу

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 07:34

У 2020 році зафіксували зростання захворюваності ряду небезпечних хвороб.

Новину передає «Преса України».

У Центрі громадського здоров'я повідомили, опираючись на дані МОЗ, що у 2020 році українці хворіють не лише на коронавірус. Як зазначається, за 8 місяців зросла захворюваність на кампілобактеріальний ентерит - 106 випадків. За аналогічний період 2019 року таких випадків було 87.

Також фіксували випадки на туляремію – 2, сибірку – 1, кліщовий енцефаліт -2, лістеріоз – 1.

«На рівні минулого року залишилась захворюваність: черевний тиф, паратиф, правець, сказ і лихоманкою Західного Нілу», - йдеться у повідомленні.

До слова, за даними МОЗ, на коронавірус в Україні захворіли 201 305 людей.