В МОЗ перерахували інші важливі хвороби, крім коронавірусу

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У 2020 році зафіксували зростання захворюваності ряду небезпечних хвороб.
Новину передає «Преса України».
У Центрі громадського здоров'я повідомили, опираючись на дані МОЗ, що у 2020 році українці хворіють не лише на коронавірус. Як зазначається, за 8 місяців зросла захворюваність на кампілобактеріальний ентерит - 106 випадків. За аналогічний період 2019 року таких випадків було 87.
Також фіксували випадки на туляремію – 2, сибірку – 1, кліщовий енцефаліт -2, лістеріоз – 1.
«На рівні минулого року залишилась захворюваність: черевний тиф, паратиф, правець, сказ і лихоманкою Західного Нілу», - йдеться у повідомленні.
До слова, за даними МОЗ, на коронавірус в Україні захворіли 201 305 людей.
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