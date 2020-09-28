Приватбанк змінить тарифи на деякі послуги

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 15:45

Деякі зміни будуть на користь клієнтів банку.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі найбільшого системного банку України, Приватбанку, повідомили, що з 1 жовтня будуть змінені тарифи на певні послуги. Як зазначається, фіксованою буде плата за зарахування коштів через касу – 20 гривень.

5 замість 7 гривень платитимуть клієнти банку за внесення коштів на рахунок через термінали самообслуговування. При цьому і в першому і другому випадку розмір внесеної суми не важливий.

Керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв відзначив, що кредитна організація піклується про здоров’я співробітників та клієнтів, тому останнім пропонують краще обслуговування дистанційними каналами.