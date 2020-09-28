Приватбанк змінить тарифи на деякі послуги

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Деякі зміни будуть на користь клієнтів банку.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі найбільшого системного банку України, Приватбанку, повідомили, що з 1 жовтня будуть змінені тарифи на певні послуги. Як зазначається, фіксованою буде плата за зарахування коштів через касу – 20 гривень.
5 замість 7 гривень платитимуть клієнти банку за внесення коштів на рахунок через термінали самообслуговування. При цьому і в першому і другому випадку розмір внесеної суми не важливий.
Керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв відзначив, що кредитна організація піклується про здоров’я співробітників та клієнтів, тому останнім пропонують краще обслуговування дистанційними каналами.
14:13: Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок
13:45: У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%
12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
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