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В Україні заборонили використовувати літаки Ан-26

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 15:41
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В Україні заборонили використовувати літаки Ан-26

Відповідне рішення прийняли в Міноборони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що в Україні офіційно заборонили користуватися літаками Ан-26. Як відомо, 25 вересня у Харківській області таке судно зазнало аварії. В результаті 26 людей загинули.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив про відповідне рішення. Також інформацію надали у  прес-службі Офісу президента. За словами Тарана, рішення може бути змінено після отримання результатів розслідування авіакатастрофи.

Відомо, що наразі триває розшифрування бортових самописців з Ан-26.

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