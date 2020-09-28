В Україні заборонили використовувати літаки Ан-26

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 15:41

Відповідне рішення прийняли в Міноборони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що в Україні офіційно заборонили користуватися літаками Ан-26. Як відомо, 25 вересня у Харківській області таке судно зазнало аварії. В результаті 26 людей загинули.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив про відповідне рішення. Також інформацію надали у прес-службі Офісу президента. За словами Тарана, рішення може бути змінено після отримання результатів розслідування авіакатастрофи.

Відомо, що наразі триває розшифрування бортових самописців з Ан-26.