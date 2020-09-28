В Україні заборонили використовувати літаки Ан-26

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Відповідне рішення прийняли в Міноборони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що в Україні офіційно заборонили користуватися літаками Ан-26. Як відомо, 25 вересня у Харківській області таке судно зазнало аварії. В результаті 26 людей загинули.
Міністр оборони Андрій Таран повідомив про відповідне рішення. Також інформацію надали у прес-службі Офісу президента. За словами Тарана, рішення може бути змінено після отримання результатів розслідування авіакатастрофи.
Відомо, що наразі триває розшифрування бортових самописців з Ан-26.
14:13: Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок
13:45: У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%
12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
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