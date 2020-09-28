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Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 14:13
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Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок

З жовтня розплатитися ними не вийде. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НБУ повідомили, що з 1 жовтня в Україні виводяться з обігу банкноти, які були випущені до 2003 року, а також монети номіналом 25 копійок. Так, розплатитися такими грошима у українців не вийде, проте вони зможуть обміняти старі банкноти та копійки протягом 3 років. А саме в банках.

Як зазначається, в обігу старих банкнот та монет номіналом 25 копійок близько 1,8 % від загального числа.

 

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