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З жовтня розплатитися ними не вийде.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НБУ повідомили, що з 1 жовтня в Україні виводяться з обігу банкноти, які були випущені до 2003 року, а також монети номіналом 25 копійок. Так, розплатитися такими грошима у українців не вийде, проте вони зможуть обміняти старі банкноти та копійки протягом 3 років. А саме в банках.
Як зазначається, в обігу старих банкнот та монет номіналом 25 копійок близько 1,8 % від загального числа.
14:13: Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок
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12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
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