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Обнадійливу заяву зробив Сергій Шкарлет.
Новину передає «Преса України».
Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет виступив в ефірі телеканалу «Інтер». Він зробив багатообіцяючу заяву. За його словами, у наступному році зарплати українських педагогів збільшаться майже на 30% протягом року, порівняно з серпнем 2020 року.
«Доходи вчителів вже виросли з 1 вересня на 5,8%. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня - ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%», - уточнив Шкарлет.
Він також зауважив, що чинні зарплати педагогів – це один з чергових злочинів проти України, який тривав 29 років.
14:13: Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок
13:45: У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%
12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
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