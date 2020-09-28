У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 13:45

Обнадійливу заяву зробив Сергій Шкарлет.

Новину передає «Преса України».

Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет виступив в ефірі телеканалу «Інтер». Він зробив багатообіцяючу заяву. За його словами, у наступному році зарплати українських педагогів збільшаться майже на 30% протягом року, порівняно з серпнем 2020 року.

«Доходи вчителів вже виросли з 1 вересня на 5,8%. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня - ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%», - уточнив Шкарлет.

Він також зауважив, що чинні зарплати педагогів – це один з чергових злочинів проти України, який тривав 29 років.