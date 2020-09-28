Синоптик попередила про скорі осінні зливи

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Всю Україну вони не охоплять.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична ситуація в Україні найближчим часом. За її прогнозом, 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі опади у вигляді сильних злив.
«Опади дотягнуть, але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається», - уточнила вона.
Стовпчики термометрів покажуть +18+23 градуси, на Півдні буде тепліше, +24+28 градусів. У Києві +20 та без опадів.
12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
11:06: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
10:29: В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі
09:14: Експерт спростував три версії причини катастрофи Ан-26
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