Синоптик попередила про скорі осінні зливи

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 13:08

Всю Україну вони не охоплять.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична ситуація в Україні найближчим часом. За її прогнозом, 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі опади у вигляді сильних злив.

«Опади дотягнуть, але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається», - уточнила вона.

Стовпчики термометрів покажуть +18+23 градуси, на Півдні буде тепліше, +24+28 градусів. У Києві +20 та без опадів.