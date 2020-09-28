Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі 12:38
Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків 12:13
Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт 11:36
В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19 11:06
В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі 10:29
Експерт спростував три версії причини катастрофи Ан-26 09:14
Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі 08:38
Чіпси для Європи: В Україні створять сучасний завод з переробки картоплі 14:33
На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад» 08:03
Також стало відомо, скільки держава витратила на монетизацію бебі боксів.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 13 тисяч українських породіль отримали грошову компенсацію за бебі бокс. Мова йде про 67 млн гривень. Тепер кошти можна витратити на купівлю дитячих товарів.
Відомо, що до реалізації пілотного проекту приєдналися 150 підприємств торгівлі. Тобто українські батьки можуть придбати речі у 1108 торгових точках. 15 з них це інтернет-магазини.
Список магазинів, де дозволено витратити 5 тисяч гривень, саме стільки виділяє держава замість представлення бебі боксу, можна знайти на офіційному сайті Мінсоцполітики.
12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
11:06: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
10:29: В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі
09:14: Експерт спростував три версії причини катастрофи Ан-26
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.