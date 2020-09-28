Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 12:38

Також стало відомо, скільки держава витратила на монетизацію бебі боксів.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 13 тисяч українських породіль отримали грошову компенсацію за бебі бокс. Мова йде про 67 млн гривень. Тепер кошти можна витратити на купівлю дитячих товарів.

Відомо, що до реалізації пілотного проекту приєдналися 150 підприємств торгівлі. Тобто українські батьки можуть придбати речі у 1108 торгових точках. 15 з них це інтернет-магазини.

Список магазинів, де дозволено витратити 5 тисяч гривень, саме стільки виділяє держава замість представлення бебі боксу, можна знайти на офіційному сайті Мінсоцполітики.