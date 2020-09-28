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Як відомо, президента США викрили у несплаті податків протягом 10 років.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп прокоментував статтю відомого видання The New York Times, журналісти якого викрили лідера країни у несплаті податків. А саме впродовж 10 з останніх 15 років.
Журналісти встановили, що Трамп сплатив 750 доларів податку на прибуток у 2016 році та стільки ж у перший рік президентства.
«Це абсолютно фейкові новини», - заявив у свою чергу Трамп.
Президент США також пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації. Однак пізніше, оскільки зараз їх перевіряє Служба внутрішніх доходів.
12:38: Замість бебі боксу: 15 інтернет-магазинів запропонували придбати у них речі
12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
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