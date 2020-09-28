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Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 12:13
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Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків

Як відомо, президента США викрили у несплаті податків протягом 10 років.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп прокоментував статтю відомого видання The New York Times, журналісти якого викрили лідера країни у несплаті податків. А саме впродовж 10 з останніх 15 років.

Журналісти встановили, що Трамп сплатив 750 доларів  податку на прибуток у 2016 році та стільки ж у перший рік президентства. 

«Це абсолютно фейкові новини», - заявив у свою чергу Трамп.

Президент США також пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації. Однак пізніше, оскільки зараз їх перевіряє Служба внутрішніх доходів.

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