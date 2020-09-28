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Лідія Ткаченко впевнена, що такого сценарію не уникнути.
Новину передає «Преса України».
Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко прокоментувала ситуацію з пенсіонерами в Україні. За її словами, Україні без підвищення пенсійного віку не обійтись. Вона прогнозує значне зростання кількості пенсіонерів у 2021 році, а платників податків буде менше.
«Пенсійний вік доведеться підвищувати. Це без варіантів. Це оптимальний варіант. 60 років це для Європи не пенсійний вік. Потрібно підвищувати хоча б до 63 або відразу до 65 років. Але поступово, на 2-3 місяці на рік. Це буде найправильніше рішення», - зазначила Ткаченко.
Тим часом екс-міністр соцполітики Андрій Рева вважае, що в разі підвищення пенсійного віку одразу, українці втратять стимул напрацьовувати страховий стаж.
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
11:06: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
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