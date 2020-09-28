В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 11:06

В Україні зафіксували ще 37 смертей від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 27 вересня в Україні виявили ще 2671 нового хворого на смертоносний китайський вірус. Тепер загальна кількість підтверджених випадків становить 201 305 осіб. На жаль, з них 3996 летальних випадків. За минулу добу померли 37 пацієнтів.

У Києві 328 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих тут сягнула 22143 осіб. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 5 974 випадки;

Волинська область — 7 775 випадків;

Дніпропетровська область — 5 351 випадок;

Донецька область — 3 046 випадків;

Житомирська область — 5 779 випадків;

Закарпатська область — 9 654 випадки;

Запорізька область — 3 773 випадки;

Івано-Франківська область — 13 445 випадків;

Кіровоградська область — 1 077 випадків;

Київська область — 8 854 випадки;

Львівська область — 19 916 випадків;

Луганська область — 979 випадків;

Миколаївська область — 3 011 випадків;

Одеська область — 13 079 випадків;

Полтавська область — 1 972 випадки;

Рівненська область — 12 145 випадків;

Сумська область — 3 813 випадків;

Тернопільська область — 13 139 випадків;

Харківська область — 17 703 випадки;

Херсонська область — 1 062 випадки;

Хмельницька область — 5 747 випадків;

Чернівецька область — 14 113 випадків;

Черкаська область — 3 759 випадків;

Чернігівська область — 3 996 випадків.

До слова, за весь період спостереження одужали 88 453 особи.