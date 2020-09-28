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В Україні зафіксували ще 37 смертей від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 27 вересня в Україні виявили ще 2671 нового хворого на смертоносний китайський вірус. Тепер загальна кількість підтверджених випадків становить 201 305 осіб. На жаль, з них 3996 летальних випадків. За минулу добу померли 37 пацієнтів.
У Києві 328 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих тут сягнула 22143 осіб. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 5 974 випадки;
Волинська область — 7 775 випадків;
Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
Донецька область — 3 046 випадків;
Житомирська область — 5 779 випадків;
Закарпатська область — 9 654 випадки;
Запорізька область — 3 773 випадки;
Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
Кіровоградська область — 1 077 випадків;
Київська область — 8 854 випадки;
Львівська область — 19 916 випадків;
Луганська область — 979 випадків;
Миколаївська область — 3 011 випадків;
Одеська область — 13 079 випадків;
Полтавська область — 1 972 випадки;
Рівненська область — 12 145 випадків;
Сумська область — 3 813 випадків;
Тернопільська область — 13 139 випадків;
Харківська область — 17 703 випадки;
Херсонська область — 1 062 випадки;
Хмельницька область — 5 747 випадків;
Чернівецька область — 14 113 випадків;
Черкаська область — 3 759 випадків;
Чернігівська область — 3 996 випадків.
До слова, за весь період спостереження одужали 88 453 особи.
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
11:06: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
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