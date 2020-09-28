В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі

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Відповідну ініціативу просуватимуть представники НБУ через депутатів.
Новину передає «Преса України».
В НБУ працюють над проектом змін до Кримінального кодексу. Директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександр Карпов розповів, що регулятор пропонує позбавляти волі на рік і більше за шахрайство з пластиковими картами.
«У НБУ майже закінчили підготовку нового закону, який буде стосуватися платіжних послуг і платіжних сервісів, а також карткових операцій. Є надія, що остаточний текст документа до кінця вересня з'явиться в фінансовому Комітеті Верховної Ради. У Нацбанку немає права законодавчої ініціативи, тому вносити його будуть через кількох депутатів», - уточнив Карпов.
Карпов нагадав, що наразі шахраям загрожують лише штрафи.
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
11:06: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
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