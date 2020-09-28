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В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 10:29
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В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі

Відповідну ініціативу просуватимуть представники НБУ через депутатів. 

Новину передає «Преса України».

В НБУ працюють над проектом змін до Кримінального кодексу. Директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександр Карпов розповів, що регулятор пропонує позбавляти волі на рік і більше за шахрайство з пластиковими картами.

«У НБУ майже закінчили підготовку нового закону, який буде стосуватися платіжних послуг і платіжних сервісів, а також карткових операцій. Є надія, що остаточний текст документа до кінця вересня з'явиться в фінансовому Комітеті Верховної Ради. У Нацбанку немає права законодавчої ініціативи, тому вносити його будуть через кількох депутатів», - уточнив Карпов.

Карпов нагадав, що наразі шахраям загрожують лише штрафи.

 

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