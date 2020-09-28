НБУ знову зробив долар дорожчим

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Офіційна гривня здешевіла ще на 2 копійки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні до провідної іноземної валюти – долара США. Так, американська валюта забрала ще 2 копійки, встановившись на рівні 28,26 грн.
Також на сайті регулятора можна побачити, що євро, навпаки, віддало нацвалюті 2 копійки, встановившись на рівні 32,87 грн.
Тим часом готівкові курси валют наступні:
купівля долара відбувається за 28,18 грн, продаж – за 28,37 грн;
купівля євро відбувається за 32,60 грн, продаж – 33,04 грн.
09:14: Експерт спростував три версії причини катастрофи Ан-26
08:38: Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі
14:33: Чіпси для Європи: В Україні створять сучасний завод з переробки картоплі
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