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НБУ знову зробив долар дорожчим

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 09:52
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НБУ знову зробив долар дорожчим

Офіційна гривня здешевіла ще на 2 копійки. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні до провідної іноземної валюти – долара США. Так, американська валюта забрала ще 2 копійки, встановившись на рівні 28,26 грн.

Також на сайті регулятора можна побачити, що євро, навпаки, віддало нацвалюті 2 копійки, встановившись на рівні 32,87 грн.

Тим часом готівкові курси валют наступні:

купівля долара відбувається за 28,18 грн, продаж – за 28,37 грн;

купівля євро відбувається за 32,60 грн, продаж – 33,04 грн.

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