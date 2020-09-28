НБУ знову зробив долар дорожчим

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 09:52

Офіційна гривня здешевіла ще на 2 копійки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні до провідної іноземної валюти – долара США. Так, американська валюта забрала ще 2 копійки, встановившись на рівні 28,26 грн.

Також на сайті регулятора можна побачити, що євро, навпаки, віддало нацвалюті 2 копійки, встановившись на рівні 32,87 грн.

Тим часом готівкові курси валют наступні:

купівля долара відбувається за 28,18 грн, продаж – за 28,37 грн;

купівля євро відбувається за 32,60 грн, продаж – 33,04 грн.