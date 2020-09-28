Експерт спростував три версії причини катастрофи Ан-26

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 09:14

Представник держпідприємства «Антонов» не вірить, що літак був перевантажений чи мав несправний двигун. Також він не вірить у те, що двигун вимкнули навмисно.

Новину передає «Преса України».

Експерт держпідприємства «Антонов» Сергій Тарасюк відреагував на озвучені версії падіння літака з курсантами в Харківській області. За його словами, він не вірить у версію відмови двигуна, адже такий літак спокійно може продовжувати шлях завдяки роботі другого двигуна.

Також він виключає версію, що двигун навмисно вимкнули в навчальних цілях. Ще одна версія авіакатастрофи – перевантаженість літака. Як зазначив Тарасюк, на борту літака перебувало вдвічі менше людей, ніж може перевезти судно. Також курсанти були без багажу.

Експерт також задався питанням, чи повинні були всі ці люди бути на борту під час навчального польоту? Також досі невідомо, хто був за штурвалами і чи дійсно курсанти сплутали трасу зі злітною смугою аеродрому.

Нагадаємо, в авіакатастрофі загинули 26 людей. Одному курсанту вдалось вижити. Він зістрибнув з літака та навіть намагався загасити вогонь на палаючому товаришеві.