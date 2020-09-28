Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 70 нових смертей людей з коронавірусом
  • В Україні обрали Mrs. Ukraine International
  • Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року

Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 08:38
Версія для друку
Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі

Михайло Саакашвілі закликав не виконувати «ідіотські директиви Європи».

Новину передає «Преса України».

Колишній грузинський президент та чинний глава Національного комітету реформ України Михайло Саакашвілі зробив гучну заяву. За його словами, сліпе копіювання законів розвинених країн Європейського Союзу може тільки погіршити ситуацію в українській державі.

Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Україна 24». Крім того, політик назвав європейські директиви ідіотськими. Для прикладу він навів кафе в Дюссельдорфі, яке влада щотижня перевіряє з різних причин. За словами Саакашвілі, така ж система в Україні привела б до «повного беззаконня і корупції».

Політик додав,що прийняття законів, аналогічних Австрії та Швеції не зробить життя українців таким, як в цих країнах, а навпаки. За словами Саакашвілі, далеко не всі політики України здатні збагнути це.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції