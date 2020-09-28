Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 08:38

Михайло Саакашвілі закликав не виконувати «ідіотські директиви Європи».

Новину передає «Преса України».

Колишній грузинський президент та чинний глава Національного комітету реформ України Михайло Саакашвілі зробив гучну заяву. За його словами, сліпе копіювання законів розвинених країн Європейського Союзу може тільки погіршити ситуацію в українській державі.

Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Україна 24». Крім того, політик назвав європейські директиви ідіотськими. Для прикладу він навів кафе в Дюссельдорфі, яке влада щотижня перевіряє з різних причин. За словами Саакашвілі, така ж система в Україні привела б до «повного беззаконня і корупції».

Політик додав,що прийняття законів, аналогічних Австрії та Швеції не зробить життя українців таким, як в цих країнах, а навпаки. За словами Саакашвілі, далеко не всі політики України здатні збагнути це.