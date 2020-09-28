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У Нідерландах пройшов фестиваль гігантських гарбузів

Аня Мартинюк 28 вересня 2020, 08:01
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У Нідерландах пройшов фестиваль гігантських гарбузів

Розваги на фестивалі стандартні – зважування гарбузів та продаж насіння.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні стартував чемпіонат Нідерландів з вирощування гарбузів. В Ботанічному саду в Утрехті зібралися фермери, які були готові продемонструвати свій вражаючий врожай. Під час заходу учасники фестивалю зважували свої гарбузи.

????Dutch Pumpkin Growing Championship 2020 kicks off The Dutch Pumpkin Growing Championship 2020 took place on Saturday...

Опубликовано CGTN Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Також фермери охоче продають насіння гарбузів-гігантів. Зазвичай ціна може сягати 25 доларів за насінину або за декілька насінин. Тим не менше, гарантій, що власники насінин отримають такий же вражаючий врожай, фермери дати не можуть.

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