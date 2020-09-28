Вірменських резервістів повезли на війну в Карабах

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У Мережі з’явилось відповідне відео.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що на територію Нагірного Карабаху, де 27 вересня спалахнув військовий конфлікт, відправили цілі автобуси з резервістами Вірменії. Відповідне відео представило російське видання «Sputnik».
На відео можна побачити не лише чоловіків, а жінок з бойовим духом. Люди на відео співали патріотичні пісні.
«Ні п'яді землі, ні одного солдата, їдемо, щоб всім разом повернутися», - промовив один із призовників.
Довідка: Загострення конфлікту в Карабаху почалося в 1988 році. Тоді Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. 27 вересня в Нагірному Карабаху відновилися військові дії на тлі зіткнення Збройних сил Вірменії і Азербайджану.
08:38: Прийняття законів як в Швеції не зробить життя українців аналогічним швейцарському – Саакашвілі
14:33: Чіпси для Європи: В Україні створять сучасний завод з переробки картоплі
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