Дженніфер Лопес випустила подвійний кліп

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 14:59

Відома американська співачка зіграла закохану.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що відома американська співачка, актриса, телеведуча та танцівниця Дженніфер Лопес представила шанувальникам свіжу відеороботу. Разом з виконавцем Малума вона випустила подвійний кліп на пісні «Pa Ti» та «Lonely».

У кліпі артисти зіграли закохану пару. До слова, відеоролик триває майже 9 хвилин.

На каналі YouTube відео зібрало понад мільйон переглядів та тисячі похвальних коментарів.