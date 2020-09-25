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Дженніфер Лопес випустила подвійний кліп

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 14:59
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Дженніфер Лопес випустила подвійний кліп

Відома американська співачка зіграла закохану.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що відома американська співачка, актриса, телеведуча та танцівниця Дженніфер Лопес представила шанувальникам свіжу відеороботу. Разом з виконавцем Малума вона випустила подвійний кліп на пісні «Pa Ti» та «Lonely».

У кліпі артисти зіграли закохану пару. До слова, відеоролик триває майже 9 хвилин.

На каналі YouTube відео зібрало понад мільйон переглядів та тисячі похвальних коментарів.

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