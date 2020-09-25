Дженніфер Лопес випустила подвійний кліп

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Відома американська співачка зіграла закохану.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що відома американська співачка, актриса, телеведуча та танцівниця Дженніфер Лопес представила шанувальникам свіжу відеороботу. Разом з виконавцем Малума вона випустила подвійний кліп на пісні «Pa Ti» та «Lonely».
У кліпі артисти зіграли закохану пару. До слова, відеоролик триває майже 9 хвилин.
На каналі YouTube відео зібрало понад мільйон переглядів та тисячі похвальних коментарів.
14:33: Чіпси для Європи: В Україні створять сучасний завод з переробки картоплі
08:03: На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад»
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