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Чіпси для Європи: В Україні створять сучасний завод з переробки картоплі

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 14:33
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Чіпси для Європи: В Україні створять сучасний завод з переробки картоплі

Картоплю перероблятимуть для європейців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що в Україні запрацює завод з переробки картоплі. Його введуть в експлуатацію у наступному році. Про це повідомили представники ГО Ukrainian Green Power.

Готова продукція прямуватиме в країни ЄС. Тому продукція муситиме відповідати стандартам ЄС. Тим не менше, наразі невідомо, яку саме продукцію виготовлятимуть на українському заводі. За словами експертів, скоріше за все це будуть картопляні чіпси та картоплю фрі.

За попередніми даними, на заводі встановлять сучасне обладнання нідерландської компанії Kiremko. ТОВ «Толсма-Україна» відповідатиме за монтаж та обслуговування обладнання. 

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