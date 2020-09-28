Взять займ и не пожалеть: что стоит учитывать при выборе кредитора?

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Время от времени многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда нужно срочно одолжить деньги, чтобы перекрыть незапланированные траты или просто дотянуть до зарплаты. В таких случаях можно обратиться за помощью к друзьям или родственникам, но у знакомых часто нет нужной суммы, поэтому приходится искать средства в другом месте.
Сегодня взять займ в Украине можно в банке, ломбарде или у частного кредитора, но при этом существуют неоправданные риски. В ломбарде деньги в долг дают только под залог ценного имущества, и в случае просрочки кредитозаемщик рискует лишиться его навсегда, а частный кредитор может оказаться обыкновенным аферистом. Оформление кредита в банке нередко связано с бюрократическими трудностями: сбором обязательного пакета документов, поиском поручителя или предоставлением залога. Кроме того, банки неохотно выдают небольшие суммы на короткий срок и в большинстве случаев просто отказывают заявителям. В подобных ситуациях лучший способ получить быструю и эффективную денежную помощь — взять займ в МФО.
Микрокредитование приобретает все большую популярность в Украине. В этом сегменте рынка функционируют сотни финансовых структур, предлагающих различные продукты, и выбрать подходящий вариант бывает очень сложно. С 1 июля 2020 года микрокредиты перешли под полный контроль Нацбанка, но пока подогнать стандарты работы под требования регулятора успели далеко не все компании, поэтому для граждан сохраняется риск нарваться на нечестного кредитора.
Как отмечает Екатерина Колечко, кредитный эксперт популярного сервиса микрокредитования MyCredit, особенности работы МФО не предполагают личной встречи заемщика и кредитора, а значит нельзя лично проверить документы. Чтобы не пожалеть о своем выборе, лучше обращаться только в проверенные и надежные компании.
Прежде чем взять займ онлайн на карту, следует:
В МФО взять займ денежный могут все совершеннолетние украинцы, оказавшиеся в сложном финансовом положении. MyCredit работает в рамках правового поля, предоставляя в свободном доступе образец кредитного договора, лицензию и финансовую отчетность. Сервис несет ответственность за сохранность персональных данных клиентов и предлагает:
За время своей работы MyCredit выдал более миллиона кредитов, и число активных пользователей сервиса постоянно растет. Если вы оказались в сложной ситуации раздумываете, где и решившие взять займ быстро на карту, не ищите сомнительных компромиссов — выбирайте надежное МФО, чтобы получить реальную финансовую помощь.
14:13: Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок
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12:13: Трамп відреагував на статтю NYT про несплату ним податків
11:36: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років - експерт
11:06: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
10:29: В Україні за шахрайство з платіжними картками планують позбавляти волі
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