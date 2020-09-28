Взять займ и не пожалеть: что стоит учитывать при выборе кредитора?

zmxn 28 вересня 2020, 10:16

Время от времени многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда нужно срочно одолжить деньги, чтобы перекрыть незапланированные траты или просто дотянуть до зарплаты. В таких случаях можно обратиться за помощью к друзьям или родственникам, но у знакомых часто нет нужной суммы, поэтому приходится искать средства в другом месте.

Сегодня взять займ в Украине можно в банке, ломбарде или у частного кредитора, но при этом существуют неоправданные риски. В ломбарде деньги в долг дают только под залог ценного имущества, и в случае просрочки кредитозаемщик рискует лишиться его навсегда, а частный кредитор может оказаться обыкновенным аферистом. Оформление кредита в банке нередко связано с бюрократическими трудностями: сбором обязательного пакета документов, поиском поручителя или предоставлением залога. Кроме того, банки неохотно выдают небольшие суммы на короткий срок и в большинстве случаев просто отказывают заявителям. В подобных ситуациях лучший способ получить быструю и эффективную денежную помощь — взять займ в МФО.

Как не ошибиться при выборе?

Микрокредитование приобретает все большую популярность в Украине. В этом сегменте рынка функционируют сотни финансовых структур, предлагающих различные продукты, и выбрать подходящий вариант бывает очень сложно. С 1 июля 2020 года микрокредиты перешли под полный контроль Нацбанка, но пока подогнать стандарты работы под требования регулятора успели далеко не все компании, поэтому для граждан сохраняется риск нарваться на нечестного кредитора.

Как отмечает Екатерина Колечко, кредитный эксперт популярного сервиса микрокредитования MyCredit, особенности работы МФО не предполагают личной встречи заемщика и кредитора, а значит нельзя лично проверить документы. Чтобы не пожалеть о своем выборе, лучше обращаться только в проверенные и надежные компании.

Прежде чем взять займ онлайн на карту, следует:

Внимательно ознакомиться со всеми пунктами кредитного договора. Если в документе есть непонятные или расплывчатые формулировки, от услуг кредитора лучше отказаться. Изучить отзывы клиентов на форумах и в социальных сетях. Проверить правовую информацию на сайте компании. Эта процедура не займет много времени, но поможет обезопасить себя и уберечь персональные данные от мошенников.

Доверяй, но проверяй

В МФО взять займ денежный могут все совершеннолетние украинцы, оказавшиеся в сложном финансовом положении. MyCredit работает в рамках правового поля, предоставляя в свободном доступе образец кредитного договора, лицензию и финансовую отчетность. Сервис несет ответственность за сохранность персональных данных клиентов и предлагает:

Честные условия кредитования без скрытых платежей и комиссий. Уточнить размер переплаты и срок возврата займа можно с помощью кредитного калькулятора на сайте. Выдачу кредитных средств без залога, поручителей, длительных ожиданий и отказов (одобряется 90% заявок). Круглосуточную поддержку клиентов по телефонам горячей линии, электронной почте, на страницах сервиса в социальных сетях, в чате на сайте компании.

За время своей работы MyCredit выдал более миллиона кредитов, и число активных пользователей сервиса постоянно растет. Если вы оказались в сложной ситуации раздумываете, где и решившие взять займ быстро на карту, не ищите сомнительных компромиссов — выбирайте надежное МФО, чтобы получить реальную финансовую помощь.