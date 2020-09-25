Вихідні в Україні будуть по-справжньому осінні

На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад» 08:03
Пєсков відреагував на ідею висунути Путіна на Нобелівську премію 14:07
В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус 13:01
Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю 12:42
Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу 12:12
Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто 11:29
Температура повітря різко знизиться. Також додадуться дощі.
Новину передає «Преса України».
В Укргідрометцентрі розповіли, якими будуть вихідні в Україні. За прогнозом, 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. Опади у вигляді дощів вночі можна очікувати на Закарпатті, Карпатах. Також вдень дощі доберуться до західних областей. Тим часом денна температура повітря сягне +23+28 градусів, а в Карпатському регіоні +19+24 градуси.
У Києві у суботу буде мінлива хмарність, а стовпчики термометрів покажуть +23+28 градусів.
«27 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями, у західних областях значні, в Карпатському регіоні сильні дощі; у південних, центральних, вдень і у північних областях помірні, у східних областях невеликі дощі», - йдеться у повідомленні.
Денна температура повітря значно зміниться. У західних областях +13+18 градусів, у північних, Вінницькій, Черкаській областях +16+21 градус, на решті території +20+25 градусів. У Києві +16+21 градус.
08:03: На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.