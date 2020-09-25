Apple може вперше випустити якісні кабелі для iPhone

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 09:47

Після численних скарг користувачів айфон, в компанії, очевидно, вирішили більше торгувати низькоякісною продукцією.

Новину передає «Преса України».

В мережі Інтернет з’явилися фото оновленого плетеного кабелю для самартфонів Apple iPhone. Експерти зазначили, він матиме роз’єми Lightning і USB-C. Завдяки тканинному обплетенні кабель може бути довговічнішим, ніж його надтонкі попередники з гумовим покриттям.

За даними іноземних джерел, вісім срібних контактів нового зарядного кабелю зроблені з рутенієвого матеріалу з родієвим покриттям. Це означає, що кабель буде стійкіший до корозії.

Нагадаємо, протягом багатьох років користувачі айфон у різних куточках світу скаржилися на те, що вони купують дорогу продукцію, а в результаті отримують низькоякісну продукцію. За словами експертів, нічого дивного в такій практиці Apple немає, адже в компанії знають, що їх продукції все одно куплять за будь-яку ціну.