В Україні 70 нових смертей людей з коронавірусом

На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад» 08:03
Пєсков відреагував на ідею висунути Путіна на Нобелівську премію 14:07
В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус 13:01
Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю 12:42
Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу 12:12
Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто 11:29
Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників 11:01
В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт 10:25
Такі дані навели в Раді національної безпеки та оборони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 вересня, на сайті РНБО з’явилася свіжа статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу виявили 3565 нових хворих. Загальна кількість випадків захворювання становить 191 671 особа.
На жаль, за весь період спостереження померли 3827 пацієнтів з коронавірусом. За минулу добу таких було 70.
Одужати вдалось 85 133 жителя України. За минулу добу таких додалось 1675. До слова, Київ продовжує фіксувати найбільшу кількість хворих, виявлених за добу. На цей раз тут виявили 380 хворих.
08:03: На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад»
14:07: Пєсков відреагував на ідею висунути Путіна на Нобелівську премію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.