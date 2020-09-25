В Україні 70 нових смертей людей з коронавірусом

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 09:13

Такі дані навели в Раді національної безпеки та оборони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, на сайті РНБО з’явилася свіжа статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу виявили 3565 нових хворих. Загальна кількість випадків захворювання становить 191 671 особа.

На жаль, за весь період спостереження померли 3827 пацієнтів з коронавірусом. За минулу добу таких було 70.

Одужати вдалось 85 133 жителя України. За минулу добу таких додалось 1675. До слова, Київ продовжує фіксувати найбільшу кількість хворих, виявлених за добу. На цей раз тут виявили 380 хворих.