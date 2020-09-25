Кожен 10-й українець став безробітним - Держстат

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Раніше такий показник спостерігався у 2017 році.
Новину передає «Преса України».
У Держстаті повідомили про рекордний показник безробіття. А саме починаючи з кінця 2017 року. Так, у другому кварталі 2020 року рівень безробіття в українській державі склав 9,9%. А це на 1,3% більше, ніж в I кварталі, коли показник був на рівні 8,6%.
У Держстаті нагадали, що у третьому кварталі 2017 року безробітних було також 9,9%.
Раніше про те, що у поточному році рівень безробіття становитиме 10%, повідомляли у НБУ. Про це зазначено в інфляційному звіті НБУ за липень.
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