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На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад»

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 08:03
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На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад»

Чоловік намагався позбутися хабаря. Проте, марно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що у Дніпропетровській області СБУ викрила на хабарі одного з прокурорів. Чоловік хотів грошей за відкриття справи про незаконне заволодіння землею. Коли до нього навідалися представники СБУ, він намагався позбутися грошей.

У прес-службі Управління СБУ в Дніпропетровській області уточнили, що місцева жителька звернулась до прокурора, заявивши про незаконне захоплення присадибною територією біля заміського приватного будинку. В результаті прокурор зажадав від потерпілої грошей.

«Правоохоронці затримали вимагача на робочому місці при отриманні усієї суми хабара. Під час затримання фігурант намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно», - йдеться у повідомленні.

Наразі прокурора затримано, йому повідомлять про підозру.

  

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