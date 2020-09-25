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Чоловік намагався позбутися хабаря. Проте, марно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що у Дніпропетровській області СБУ викрила на хабарі одного з прокурорів. Чоловік хотів грошей за відкриття справи про незаконне заволодіння землею. Коли до нього навідалися представники СБУ, він намагався позбутися грошей.
У прес-службі Управління СБУ в Дніпропетровській області уточнили, що місцева жителька звернулась до прокурора, заявивши про незаконне захоплення присадибною територією біля заміського приватного будинку. В результаті прокурор зажадав від потерпілої грошей.
«Правоохоронці затримали вимагача на робочому місці при отриманні усієї суми хабара. Під час затримання фігурант намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно», - йдеться у повідомленні.
Наразі прокурора затримано, йому повідомлять про підозру.
08:03: На Дніпропетровщині прокурор перед СБУ влаштував «грошепад»
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