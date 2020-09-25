З Ліги Європи вилетіла ще одна українська команда

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«Колос» не справився з хорватами на стадіон «Руевіца».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що друга українська команда вилетіла з Ліги Європи. Мова йде про «Колос». Перед ним українська «Десна» програла німецькому «Вольфсбургу».
Так, «Колос» поступився хорватській «Рієці». А саме в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Гра завершилась рахунком 2:0.
Наразів на єврокубковому сезоні 2020/21 в України залишилися 3 з 5 клубів. Це «Шахтар», «Динамо» та «Зоря».
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