З Ліги Європи вилетіла ще одна українська команда

Аня Мартинюк 25 вересня 2020, 07:30

«Колос» не справився з хорватами на стадіон «Руевіца».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що друга українська команда вилетіла з Ліги Європи. Мова йде про «Колос». Перед ним українська «Десна» програла німецькому «Вольфсбургу».

Так, «Колос» поступився хорватській «Рієці». А саме в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Гра завершилась рахунком 2:0.

Наразів на єврокубковому сезоні 2020/21 в України залишилися 3 з 5 клубів. Це «Шахтар», «Динамо» та «Зоря».