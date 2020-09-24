В Україні обрали Mrs. Ukraine International

Пєсков відреагував на ідею висунути Путіна на Нобелівську премію 14:07
В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус 13:01
Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю 12:42
Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу 12:12
Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто 11:29
Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників 11:01
В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт 10:25
Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів 09:45
Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді 08:00
Красуня представить Україну в США.
Новину передає «Преса України».
У Києві пройшов конкурс краси «Mrs. Ukraine International» за участю 16 конкурсанток. Усі вони заміжні, мають дітей та успішну кар’єру. Варто зазначити, що у конкурсі могли брати учасниці віком від 25 до 50 років.
Учасницям не довелось виходити на подіум у купальниках. Цей конкурс замінили на танцювальний. Також учасницям пощастило, для участі їм не треба було бути «натуральними». За словами організаторів, учасницям варто дбати про красу усіма можливими способами.
В результаті перемогла 38-річна Вікторія Файнблат, лікар нарколог-психіатр, дизайнер, архітектор, блогерка. Вона представить Україну в США на міжнародному конкурсі, який пройде в 2021 році.
14:07: Пєсков відреагував на ідею висунути Путіна на Нобелівську премію
13:01: В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.