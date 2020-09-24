В Україні обрали Mrs. Ukraine International

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 15:02

Красуня представить Україну в США.

Новину передає «Преса України».

У Києві пройшов конкурс краси «Mrs. Ukraine International» за участю 16 конкурсанток. Усі вони заміжні, мають дітей та успішну кар’єру. Варто зазначити, що у конкурсі могли брати учасниці віком від 25 до 50 років.

Учасницям не довелось виходити на подіум у купальниках. Цей конкурс замінили на танцювальний. Також учасницям пощастило, для участі їм не треба було бути «натуральними». За словами організаторів, учасницям варто дбати про красу усіма можливими способами.

В результаті перемогла 38-річна Вікторія Файнблат, лікар нарколог-психіатр, дизайнер, архітектор, блогерка. Вона представить Україну в США на міжнародному конкурсі, який пройде в 2021 році.