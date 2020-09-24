Тимошенко йде на поправку – Власенко

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 14:37

Нардеп попередив, що скоро Тимошенко повернеться до звичного режиму роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко йде на поправку. Як відомо, у народної обраниці виявили коронавірус і вона вже завершила своє лікування.

Про це розповів колега Тимошенко, нардеп Сергій Власенко. Він виступив в ефірі каналу «Україна 24» з відповідною заявою.

«Вона, як і тисячі українців, хворіла на COVID-19, перший етап був досить складним, він тривав трохи більше двох тижнів, потім був тиждень більш середнього стану. Зараз вже значно краще. Вже COVID-19 немає», - зазначив він.

Очікується, що скоро Юлія Тимошенко знову вестиме публічну роботу.