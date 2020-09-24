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За його словами, якщо рішення буде прийнято – це буде прекрасно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 вересня, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на ідею висунення президента РФ на Нобелівську премію миру.
«Абсолютно різні люди висуваються на Нобелівську премію. Це ініціатива тих, хто висуває. В даному випадку це письменник. Якщо рішення буде прийнято - прекрасно, ні - теж чудово. Тут важко що-небудь ще сказати», - відповів журналістам Пєсков.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з відповідною ініціативою виступив письменник Сергій Комков. Він також є членом президентської клубу «Довіра». Клуб створили «для підтримки Володимира Путіна і президентських програм».
14:07: Пєсков відреагував на ідею висунути Путіна на Нобелівську премію
13:01: В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус
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