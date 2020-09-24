Україна визнала паспорта Косово

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 13:41

Василь Боднар також пояснив, чому Косово і Крим - це різні випадки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив про визнання країною паспортів, виданих в частково визнаному Косово. Він особливо наголосив, що незалежність Косово Україна не визнає.

Він також вважає, що між Косово та анексованим Кримом не варто проводити паралелей.

«Традиційно ми налаштовані на територіальний суверенітет країни. Це наш принцип. Але для нас немає паралелей між цими двома випадками. Це тому, що випадок Косово - це одне, а Крим - інше. У разі Косово є країна, визнана низкою країн, а в випадку з Кримом ми говоримо про територію, яка була насильно захоплена Росією», - пояснив Боднар.

За його словами, посли інших країн світу також отримали інструкції про визнання паспортів Косово, щоб не обмежувати їх власникам поїздки.