В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 13:01

Понад пів сотні людей з коронавірусом померли.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 23 вересня в Україні виявили ще 3 372 нових хворих на смертоносний китайський вірус. Тепер загальна кількість підтверджених випадків становить 188 106. На жаль, з них 3 757 летальних випадків. За минулу добу померли 57 пацієнтів.

У столиці 330 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих тут сягнула 20 665 осіб. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 5 556 випадків;

Волинська область — 7 235 випадків;

Дніпропетровська область — 4 692 випадки;

Донецька область — 2 767 випадків;

Житомирська область — 5 262 випадки;

Закарпатська область — 9 416 випадків;

Запорізька область — 3 288 випадків;

Івано-Франківська область — 12 952 випадки;

Кіровоградська область — 1 039 випадків;

Київська область — 8 286 випадків;

Львівська область — 19 250 випадків;

Луганська область — 841 випадок;

Миколаївська область — 2 717 випадків;

Одеська область — 12 309 випадків;

Полтавська область — 1 677 випадків;

Рівненська область — 11 621 випадок;

Сумська область — 3 352 випадки;

Тернопільська область — 12 334 випадки;

Харківська область — 16 193 випадки;

Херсонська область — 905 випадків;

Хмельницька область — 5 185 випадків;

Чернівецька область — 13 562 випадки;

Черкаська область — 3 355 випадків;

Чернігівська область — 3 647 випадків.

До слова, за весь період спостереження одужали 83 458 осіб. За минулу добу одужати вдалось 1788 людям.