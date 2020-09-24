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Понад пів сотні людей з коронавірусом померли.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 23 вересня в Україні виявили ще 3 372 нових хворих на смертоносний китайський вірус. Тепер загальна кількість підтверджених випадків становить 188 106. На жаль, з них 3 757 летальних випадків. За минулу добу померли 57 пацієнтів.
У столиці 330 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих тут сягнула 20 665 осіб. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 5 556 випадків;
Волинська область — 7 235 випадків;
Дніпропетровська область — 4 692 випадки;
Донецька область — 2 767 випадків;
Житомирська область — 5 262 випадки;
Закарпатська область — 9 416 випадків;
Запорізька область — 3 288 випадків;
Івано-Франківська область — 12 952 випадки;
Кіровоградська область — 1 039 випадків;
Київська область — 8 286 випадків;
Львівська область — 19 250 випадків;
Луганська область — 841 випадок;
Миколаївська область — 2 717 випадків;
Одеська область — 12 309 випадків;
Полтавська область — 1 677 випадків;
Рівненська область — 11 621 випадок;
Сумська область — 3 352 випадки;
Тернопільська область — 12 334 випадки;
Харківська область — 16 193 випадки;
Херсонська область — 905 випадків;
Хмельницька область — 5 185 випадків;
Чернівецька область — 13 562 випадки;
Черкаська область — 3 355 випадків;
Чернігівська область — 3 647 випадків.
До слова, за весь період спостереження одужали 83 458 осіб. За минулу добу одужати вдалось 1788 людям.
13:01: В Україні виявили понад 3000 нових випадків захворювання на коронавірус
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