Time перечислив найвпливовіших людей року

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У 2020 році обійшлось без лідера Кремля Володимира Путіна.
Новину передає «Преса України».
Впливове видання Time представило список найбільш впливових людей 2020 року. Варто зазначити, що цього річ список з бізнесменів, артистів та політиків розбавила велика кількість активістів, науковців та медиків.
Нагадаємо, рейтинг не визначає першого, другого, третього і так далі. Впливових людей розділили по категоріям «Лідери», «Титани», «Діячі мистецтва» і «Кумири».
Так, серед політиків у рейтингу числяться президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін, німецький канцлер Ангела Меркель. Варто зазначити, що Володимира Путіна, який часто з’являвся у списку, не має в ньому.
У списку також можна знайти інфекціоніста з Мюнхена Каміллу Роте, вірусологів Ши Чженлі та Чжан Юнчжен та медсестру з Нью-Йорку Еммі О’Салліван, які зробили значний внесок у боротьбі з коронавірусорм.
У категорії «Ікона» розмістились засновники руху BlackLivesMatter Алісія Гарза, Опал Тометі та Патрісс Каллорс.
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