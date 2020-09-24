Time перечислив найвпливовіших людей року

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 09:14

У 2020 році обійшлось без лідера Кремля Володимира Путіна.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Time представило список найбільш впливових людей 2020 року. Варто зазначити, що цього річ список з бізнесменів, артистів та політиків розбавила велика кількість активістів, науковців та медиків.

Нагадаємо, рейтинг не визначає першого, другого, третього і так далі. Впливових людей розділили по категоріям «Лідери», «Титани», «Діячі мистецтва» і «Кумири».

Так, серед політиків у рейтингу числяться президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін, німецький канцлер Ангела Меркель. Варто зазначити, що Володимира Путіна, який часто з’являвся у списку, не має в ньому.

У списку також можна знайти інфекціоніста з Мюнхена Каміллу Роте, вірусологів Ши Чженлі та Чжан Юнчжен та медсестру з Нью-Йорку Еммі О’Салліван, які зробили значний внесок у боротьбі з коронавірусорм.

У категорії «Ікона» розмістились засновники руху BlackLivesMatter Алісія Гарза, Опал Тометі та Патрісс Каллорс.