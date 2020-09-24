НБУ продав $160 млн для підтримки гривні

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 08:37

Свій коментар з цього приводу дав Дмитро Сологуб.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що починаючи з 14 вересня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів. А саме для згладжування курсових коливань в країні.

«Деякі зміни в поведінці на ринку були скоріше пов'язані зі змінами (не дуже вдалими і своєчасними) в департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії. Поки рано говорити про зміни у валютній політиці», - додав він.

Тим не менше, крок НБУ означає збільшення продажу валюти на підтримку нацвалюти. Минулого тижня таких кроків від регулятора не спостерігалось.