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НБУ продав $160 млн для підтримки гривні

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 08:37
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НБУ продав $160 млн для підтримки гривні

Свій коментар з цього приводу дав Дмитро Сологуб.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що починаючи з 14 вересня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів. А саме для згладжування курсових коливань в  країні.  

«Деякі зміни в поведінці на ринку були скоріше пов'язані зі змінами (не дуже вдалими і своєчасними) в департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії. Поки рано говорити про зміни у валютній політиці», - додав він.

Тим не менше, крок НБУ означає  збільшення продажу валюти на підтримку нацвалюти. Минулого тижня таких кроків від регулятора не спостерігалось.

 

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