Російські зірки заспівали на підтримку Лукашенка

Аня Мартинюк 24 вересня 2020, 08:08

Інтернет-спільнота поцікавилась, чи є у них совість.

Новину передає «Преса України».

Близько двадцяти російських артистів записали пісню в знак підтримки Олександра Лукашенка. В результаті представники інтернет-спільноти поцікавилися, за скільки артисти, серед яких Микола Басков, Філіп Кіркоров, Аніта Цой, Олександр Буйнов та інші, продали совість.

До слова пісня має назву «Артисты за мир — Любимую не отдают». Станом на 24 вересня ролик подивилися понад 800 тисяч разів. Примітно, що глядачі не можуть оцінювати відео лайком чи дизлайком.

Нагадаємо, автором композиції є Євген Олійник. Він запевнив, що пісню написав не за гонорар.