Верещук потролила Кличка в TikTok

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Кандидатка на пост мера столиці України нагадала, як танцює Віталій Кличко.
Новину передає «Преса України».
Кандидатка в мери Києва від президентської фракції «Слуга народу» Ірина Верещук представила шанувальникам акаунт в соцмережі TikTok. Перший її ролик присвячений передвиборчій агітації.
На відео Верещук переглядає ролик, де танцює чинний мер столиці Віталій Кличко.
«Ех, Віталік ... Як же ви збираєтеся вести за собою місто, якщо ви навіть TikTok вести нормально не вмієте? Я покажу, як треба», - зазначила Верещук у ролику.
https://www.tiktok.com/@irynavereschuk
Після цього верещук з'являється в образі зі свого агітролику. Нагадаємо, вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
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