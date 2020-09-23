Українським сімейним лікарям підвищать тарифи

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 13:42

Тариф зросте на 100 ггривень.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, з наступного року зросте тариф для сімейних лікарів на первинну медичну допомогу. А саме на 100 гривень.

«За кожну укладену декларацію сплачується сума - в цьому році вона становить 600 грн, в наступному році вона становитиме 710 грн. Ми підвищили тариф. Він не підвищувався два роки», - розповів Степанов.

Він нагадав, що оплата для сімейного лікаря залежить від коефіцієнтів.

«Крім кількості пацієнтів у цього сімейного лікаря, ще індивідуальні особливості пацієнтів. Може бути, що вони в переважній більшості з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Або сімейний лікар працює в гірських районах. Всі ці особливості ми закладали в розрахунок фінансування за первинну допомогу через відповідні коефіцієнти», - заявив Степанов.

Виступаючи на брифінгу, Степанов додав, що сімейний лікар повинен проводити вакцинізацію своїх пацієнтів.