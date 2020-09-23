Українським сімейним лікарям підвищать тарифи

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Тариф зросте на 100 ггривень.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, з наступного року зросте тариф для сімейних лікарів на первинну медичну допомогу. А саме на 100 гривень.
«За кожну укладену декларацію сплачується сума - в цьому році вона становить 600 грн, в наступному році вона становитиме 710 грн. Ми підвищили тариф. Він не підвищувався два роки», - розповів Степанов.
Він нагадав, що оплата для сімейного лікаря залежить від коефіцієнтів.
«Крім кількості пацієнтів у цього сімейного лікаря, ще індивідуальні особливості пацієнтів. Може бути, що вони в переважній більшості з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Або сімейний лікар працює в гірських районах. Всі ці особливості ми закладали в розрахунок фінансування за первинну допомогу через відповідні коефіцієнти», - заявив Степанов.
Виступаючи на брифінгу, Степанов додав, що сімейний лікар повинен проводити вакцинізацію своїх пацієнтів.
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12:12: Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу
11:29: Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто
11:01: Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників
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09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
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