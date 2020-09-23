Відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 13:15

В ЄС Лукашенка не визнали легітимним, тому церемонія була таємною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, відбулась таємна інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. Церемонія відбулась у Палаці незалежності в Мінську. Як відомо, дату інавгурації ретельно приховували. Інформацію про подію надали білоруські державні агентства.

Відомо, що сьогодні у Мінську були перекриті центральні вулиці і проспекти, якими рухався кортеж Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, ЄС не визнав легітимність Олександра Лукашенка.