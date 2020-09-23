Відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка

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В ЄС Лукашенка не визнали легітимним, тому церемонія була таємною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, відбулась таємна інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. Церемонія відбулась у Палаці незалежності в Мінську. Як відомо, дату інавгурації ретельно приховували. Інформацію про подію надали білоруські державні агентства.
Відомо, що сьогодні у Мінську були перекриті центральні вулиці і проспекти, якими рухався кортеж Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, ЄС не визнав легітимність Олександра Лукашенка.
12:42: Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю
12:12: Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу
11:29: Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто
11:01: Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
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