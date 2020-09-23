Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 12:42

Уродженка Львівської області й так відома на весь світ.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 42-річна Оксана Линів буде диригентом найпрестижнішого оперного фестивалю світу в місті Байройті, Німеччина. Відповідну заяву зробила директор фестивалю Катаріна Вагнер.

Варто зазначити, що це вперше диригентом фестивалю стане жінка. Українка Линів, родом з Бродів, входить до трійки найкращих жінок-диригентів сучасності.

Так, Оксана Линів відкриє фестиваль 2021 оперою «Летючий голландець».

«Немає слів, щоб пояснити, що я зараз відчуваю. Це дуже хвилююче і відповідально одночасно! Таке запрошення - велика честь для мене», - зазначила вона.

За інформацією сайту Оperawire, Линів стала першою жінкою-диригентом, яка була призначена у 2017 році головним диригентом Грацському опери і Грацському філармонічного оркестру.