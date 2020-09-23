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Уродженка Львівської області й так відома на весь світ.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 42-річна Оксана Линів буде диригентом найпрестижнішого оперного фестивалю світу в місті Байройті, Німеччина. Відповідну заяву зробила директор фестивалю Катаріна Вагнер.
Варто зазначити, що це вперше диригентом фестивалю стане жінка. Українка Линів, родом з Бродів, входить до трійки найкращих жінок-диригентів сучасності.
Так, Оксана Линів відкриє фестиваль 2021 оперою «Летючий голландець».
«Немає слів, щоб пояснити, що я зараз відчуваю. Це дуже хвилююче і відповідально одночасно! Таке запрошення - велика честь для мене», - зазначила вона.
За інформацією сайту Оperawire, Линів стала першою жінкою-диригентом, яка була призначена у 2017 році головним диригентом Грацському опери і Грацському філармонічного оркестру.
12:42: Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю
12:12: Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу
11:29: Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто
11:01: Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
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