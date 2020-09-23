Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю 12:42
Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу 12:12
Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто 11:29
Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників 11:01
В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт 10:25
Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів 09:45
Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді 08:00
В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину 07:33
Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин 14:44
Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року 09:13
Гучну заяву лідер партії «ЄС» зробив в ефірі одного з телеканалів.
Новину передає «Преса України».
Колишній український лідер Петро Порошенко виступив в ефірі програми «Грані» на 34 телеканалі. Уже традиційно він зробив декілька гучних заяв, уявляючи себе на посту президента. За словами політика, він готовий оплачувати штрафи, які нібито можуть накласти на українських захисників батьківщини, які без наказу відкриватимуть вогонь по російських найманцях, які орудують на Донбасі.
«У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, щоб ми змогли компенсувати цю суму. І ні в якому разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали», - заявив він.
Таким чином він розкритикував Міноборони за відповідний наказ №330.
12:42: Українка стане першою жінкою-диригентом відомого оперного фестивалю
12:12: Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу
11:29: Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто
11:01: Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.