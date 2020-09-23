Порошенко вирішив платити військовим за вогонь на Донбасі, здійснений без наказу

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 12:12

Гучну заяву лідер партії «ЄС» зробив в ефірі одного з телеканалів.

Новину передає «Преса України».

Колишній український лідер Петро Порошенко виступив в ефірі програми «Грані» на 34 телеканалі. Уже традиційно він зробив декілька гучних заяв, уявляючи себе на посту президента. За словами політика, він готовий оплачувати штрафи, які нібито можуть накласти на українських захисників батьківщини, які без наказу відкриватимуть вогонь по російських найманцях, які орудують на Донбасі.

«У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, щоб ми змогли компенсувати цю суму. І ні в якому разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали», - заявив він.

Таким чином він розкритикував Міноборони за відповідний наказ №330.