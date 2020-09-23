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Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 11:29
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Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто

Стало відомо, які терміни передбачені крадіям новим законом.  

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський поставив підпис під законом «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом». Документ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі для злодіїв, які заволоділи чужим автомобілем.

У прес-служба Офісу президента наголосили, що раніше за крадіжку авто передбачався штраф. Тепер же на зловмисників чекає обмеження волі на термін від 3 до 5 років або тюремний термін та такий же строк.

«У разі якщо викрадення авто здійснили за допомогою "електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони" або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої», - йдеться у повідомленні.

Організована група, пов’язана з насильством, може поплатитися свободою за крадіжку транспортного засобу на термін від 8 до 12 років з або без конфіскації майна.

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