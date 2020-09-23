Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 11:01

Міжнародна асоціація повітряного транспорту придумала, як врятувати туристичну галузь.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) виступила з ініціативою робити усім пасажирам тест на коронавірус перед поїздкою замість того, щоб відправляти їх на самоізоляцію по приїзду.

Відповідну заяву зробив головний виконавчий директор IATA Олександр де Жюняк.

«Очікується, що тести, які може проводити в тому числі немедичний персонал, будуть доступні вже в найближчі тижні. Ці тести повинні виконуватися відповідно до загальноприйнятих стандартів», - додав він.

За попередніми даними, тест на коронавірус перед відправкою на повітряне судно коштуватиме 7 доларів.