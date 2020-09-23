Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто 11:29
Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників 11:01
В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт 10:25
Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів 09:45
Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді 08:00
В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину 07:33
Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин 14:44
Офіційна гривня подешевшала максимально з початку 2020 року 09:13
Плюс 500 грн – У 2021 році пенсіонери знову отримають надбавку 07:36
В Україні під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство 15:05
На відновлення після коронакризи піде 5 років – Світовий банк 11:07
Міжнародна асоціація повітряного транспорту придумала, як врятувати туристичну галузь.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) виступила з ініціативою робити усім пасажирам тест на коронавірус перед поїздкою замість того, щоб відправляти їх на самоізоляцію по приїзду.
Відповідну заяву зробив головний виконавчий директор IATA Олександр де Жюняк.
«Очікується, що тести, які може проводити в тому числі немедичний персонал, будуть доступні вже в найближчі тижні. Ці тести повинні виконуватися відповідно до загальноприйнятих стандартів», - додав він.
За попередніми даними, тест на коронавірус перед відправкою на повітряне судно коштуватиме 7 доларів.
11:29: Зеленський підписав закон про особливе покарання для крадіїв авто
11:01: Авіакомпанії закликали скасувати вимогу про самоізоляцію мандрівників
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
08:00: Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді
07:33: В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.