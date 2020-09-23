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Цікаву статистику навели у перс-службі Мін’юсту.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Мін’юсту повідомили, що органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції склали більше 50 тисяч протоколів боржників з виплати аліментів. Як зазначається, після цього частина боржників сплатила борг повністю.
«Наразі за протоколами про несплату аліментів на утримання дитини судом винесено 13 210 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин», - додали у міністерстві.
Також складено 134 протоколи про несплату аліментів на утримання дитини з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями. 44 постанови було винесено судом для стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Теж на строк від 120 до 240 годин.
«За повторне протягом року вчинення правопорушення щодо несплати аліментів органи ДВС склали 513 протоколів, 508 з яких направлено до суду», - йдеться у повідомленні.
В результаті суд виніс 340 постанов про суспільно-корисні роботи для таких боржників на строк від 240 до 360 годин.
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
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14:44: Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин
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