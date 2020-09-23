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Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 09:45
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Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів

Учням ставитимуть відмітки «зараховано» чи «не зараховано». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що школярі, які навчаються дистанційно у зв’язку з карантинними заходами, не отримуватимуть оцінки з 5 предметів. Про це розповіли у прес-службі Міністерства освіти. Як зазначається, таким школярам ставитимуть відмітки «зараховано/не зараховано».

Мова йде про такі предмети як «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров'я».  В МОЗ наголосили, що така зміна актуальна для навчальних закладів, де більше половини уроків проводять онлайн.

Також варто зазначити, що «зараховано» та «не зараховано» ставитимуть за тему, семестр або за рік.

 

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