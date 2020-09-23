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Учням ставитимуть відмітки «зараховано» чи «не зараховано».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що школярі, які навчаються дистанційно у зв’язку з карантинними заходами, не отримуватимуть оцінки з 5 предметів. Про це розповіли у прес-службі Міністерства освіти. Як зазначається, таким школярам ставитимуть відмітки «зараховано/не зараховано».
Мова йде про такі предмети як «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров'я». В МОЗ наголосили, що така зміна актуальна для навчальних закладів, де більше половини уроків проводять онлайн.
Також варто зазначити, що «зараховано» та «не зараховано» ставитимуть за тему, семестр або за рік.
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
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