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В Україні 3497 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 23 вересня 2020, 09:12
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В Україні 3497 нових хворих на коронавірус

Нові дані РНБО показують, що кількість хворих на коронавірус стабільно росте. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби РНБО, станом на 23 вересня в Україні 184 734 підтверджених випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. З них 3705 летальних випадків. За минулу добу виявили 3 497 нових хворих. Також за минулу добу померли 63 пацієнти.

Найбільше нових випадків у Харківській області - 403. Тепер тут загальна кількість хворих становить 15908 осіб. 

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