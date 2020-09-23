В Україні 3497 нових хворих на коронавірус

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Нові дані РНБО показують, що кількість хворих на коронавірус стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби РНБО, станом на 23 вересня в Україні 184 734 підтверджених випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. З них 3705 летальних випадків. За минулу добу виявили 3 497 нових хворих. Також за минулу добу померли 63 пацієнти.
Найбільше нових випадків у Харківській області - 403. Тепер тут загальна кількість хворих становить 15908 осіб.
10:25: В Україні 13,5 тисяч неплатників аліментів залучили до суспільно-корисних робіт
09:45: Під час карантину українським школярам не ставитимуть оцінки з п'яти предметів
08:00: Лідер гурту «ТІК» боротиметься за місце у Вінницькій міськраді
07:33: В ООН відреагували на пропозицію Путіна надати безкоштовну вакцину
14:44: Одна з найбагатших росіянок відкрила в Україні магазин
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